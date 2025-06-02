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Нас змушують вводити нові правила, — у Новій пошті підтвердили моніторинг великої кількості післяплат

17:54, 2 червня 2025
Нова пошта також повідомила, що не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються.
Нас змушують вводити нові правила, — у Новій пошті підтвердили моніторинг великої кількості післяплат
Фото: Нова пошта
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Як відомо, починаючи з червня «Нова пошта» вводить нові правила, які стосуються приватних клієнтів.

У Новій пошті вирішили роз'яснити питання.

«Нова пошта НЕ ОБМЕЖУЄ кількість посилок, які відправляються або отримуються. Наша мета — створити умови для легкого користування послугами без перешкод і додаткових питань для тих, хто торгує.

Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила», - йдеться у заяві.

Нова пошта зазначила, що за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки.

«Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер — NovaPay, зобовʼязаний вимогами Закону України #361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей.

Якщо ви плануєте або розпочинаєте підприємницьку діяльність — відкривайте ФОП або іншу юридичну форму роботи. А ми готові швидко та зручно укласти договір на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу», - додали у Новій пошті.

 

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