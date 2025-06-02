Як пройти оцінювання, яке замінило МСЕК, для встановлення або зміни інвалідності за кордоном

Як українцям за кордоном пройти оцінювання для встановлення інвалідності.

Джерело фото: Natalia Gdovskaia/Getty Images

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В Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування, яка допомагає визначити, яку підтримку має надати держава залежно від стану здоров'я людини. Це право доступне й тим, хто перебуває за межами України.

Оцінювання дає змогу отримати соціальний захист, якщо є порушення функціонування.

Результати оцінювання можуть стати підставою для:

встановлення або зміни інвалідності

отримання соціальних виплат

доступу до реабілітації та засобів підтримки

та засобів підтримки включення до програм допомоги

ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

особа зі стійкими або значними порушеннями здоров’я, які тривають понад 12 місяців

якщо наближається дата повторного огляду (призначеного МСЕК або експертною командою)

якщо потрібно вперше отримати статус інвалідності або змінити групу

якщо необхідно підтвердити інвалідність для виплат, реабілітації чи іншої підтримки

У ЯКИХ КРАЇНАХ ДОСТУПНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Процедура спрощена для тих, хто перебуває в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди у сфері соцзахисту:

Болгарія

Естонія

Іспанія

Португалія

Литва

Латвія

Польща

Словаччина

Чехія

ЯК ПРАЦЮЄ ОЦІНЮВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Уповноважений орган країни перебування (соцстрах чи медична установа) передає медичні документи до Пенсійного фонду України Центр оцінювання функціонального стану осіб приймає документи За потреби документи перекладаються Експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення Висновок надсилається до Пенсійного фонду

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