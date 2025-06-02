Як пройти оцінювання, яке замінило МСЕК, для встановлення або зміни інвалідності за кордоном

21:54, 2 червня 2025
Як українцям за кордоном пройти оцінювання для встановлення інвалідності.
Джерело фото: Natalia Gdovskaia/Getty Images
В Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування, яка допомагає визначити, яку підтримку має надати держава залежно від стану здоров'я людини. Це право доступне й тим, хто перебуває за межами України.
Оцінювання дає змогу отримати соціальний захист, якщо є порушення функціонування.
Результати оцінювання можуть стати підставою для:
- встановлення або зміни інвалідності
- отримання соціальних виплат
- доступу до реабілітації та засобів підтримки
- включення до програм допомоги
ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
- особа зі стійкими або значними порушеннями здоров’я, які тривають понад 12 місяців
- якщо наближається дата повторного огляду (призначеного МСЕК або експертною командою)
- якщо потрібно вперше отримати статус інвалідності або змінити групу
- якщо необхідно підтвердити інвалідність для виплат, реабілітації чи іншої підтримки
У ЯКИХ КРАЇНАХ ДОСТУПНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Процедура спрощена для тих, хто перебуває в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди у сфері соцзахисту:
- Болгарія
- Естонія
- Іспанія
- Португалія
- Литва
- Латвія
- Польща
- Словаччина
- Чехія
ЯК ПРАЦЮЄ ОЦІНЮВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
- Уповноважений орган країни перебування (соцстрах чи медична установа) передає медичні документи до Пенсійного фонду України
- Центр оцінювання функціонального стану осіб приймає документи
- За потреби документи перекладаються
- Експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення
- Висновок надсилається до Пенсійного фонду
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