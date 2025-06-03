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У Києві облаштували 9 нових мініскверів: список локацій

07:00, 3 червня 2025
Упродовж весни комунальники облаштували в Києві 9 мініскверів в усіх районах міста.
У Києві облаштували 9 нових мініскверів: список локацій
Джерело фото: КМДА
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У Києві комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери.

Як вказали у КМДА, у межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 000 кущів та майже 15 000 квітів, облаштували 8 600 кв. м газонів.

Де з'явилися мінісквери:

  • Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська;
  • Дарницький район: вул. Вишняківська, 12;
  • Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36;
  • Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А);
  • Оболонський район: вул. Героїв полку «Азов», 6;
  • Печерський район: сквер на площі Івана Франка;
  • Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга);
  • Святошинський район: просп. Берестейський, 117;
  • Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28.

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Київ КМДА

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