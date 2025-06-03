У Києві облаштували 9 нових мініскверів: список локацій

07:00, 3 червня 2025
Упродовж весни комунальники облаштували в Києві 9 мініскверів в усіх районах міста.
Джерело фото: КМДА
У Києві комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери.
Як вказали у КМДА, у межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 000 кущів та майже 15 000 квітів, облаштували 8 600 кв. м газонів.
Де з'явилися мінісквери:
- Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська;
- Дарницький район: вул. Вишняківська, 12;
- Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36;
- Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А);
- Оболонський район: вул. Героїв полку «Азов», 6;
- Печерський район: сквер на площі Івана Франка;
- Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга);
- Святошинський район: просп. Берестейський, 117;
- Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28.
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