В Киеве обустроили 9 новых мини-скверов: список локаций

На протяжении весны коммунальщики обустроили в Киеве 9 мини-скверов во всех районах города.

Источник фото: КГГА

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В Киеве коммунальные предприятия по содержанию зелёных насаждений обустроили дополнительные зелёные зоны — мини-скверы.

Как указали в КГГА, в рамках весеннего озеленения на этих локациях высадили более 100 деревьев, 9 000 кустов и почти 15 000 цветов, а также обустроили 8 600 кв. м газонов.

Где появились мини-скверы:

Голосеевский район: сквер имени Димитра Пешева между улицами Жилянская, Короленко, Тарасовская;

Дарницкий район: ул. Вишняковская, 12;

Деснянский район: ул. Рональда Рейгана, 36;

Днепровский район: ул. Ивана Николайчука (напротив дома 7-А);

Оболонский район: ул. Героев полка «Азов», 6;

Печерский район: сквер на площади Ивана Франко;

Подольский район: ул. Вышгородская, 45 (вторая очередь);

Святошинский район: просп. Берестейский, 117;

Соломенский район: ул. Профессора Караваева, 1/28.

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