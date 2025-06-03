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В Киеве обустроили 9 новых мини-скверов: список локаций

07:00, 3 июня 2025
На протяжении весны коммунальщики обустроили в Киеве 9 мини-скверов во всех районах города.
В Киеве обустроили 9 новых мини-скверов: список локаций
Источник фото: КГГА
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В Киеве коммунальные предприятия по содержанию зелёных насаждений обустроили дополнительные зелёные зоны — мини-скверы.

Как указали в КГГА, в рамках весеннего озеленения на этих локациях высадили более 100 деревьев, 9 000 кустов и почти 15 000 цветов, а также обустроили 8 600 кв. м газонов.

Где появились мини-скверы:

  • Голосеевский район: сквер имени Димитра Пешева между улицами Жилянская, Короленко, Тарасовская;
  • Дарницкий район: ул. Вишняковская, 12;
  • Деснянский район: ул. Рональда Рейгана, 36;
  • Днепровский район: ул. Ивана Николайчука (напротив дома 7-А);
  • Оболонский район: ул. Героев полка «Азов», 6;
  • Печерский район: сквер на площади Ивана Франко;
  • Подольский район: ул. Вышгородская, 45 (вторая очередь);
  • Святошинский район: просп. Берестейский, 117;
  • Соломенский район: ул. Профессора Караваева, 1/28.

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Киев КГГА

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