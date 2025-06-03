В Киеве обустроили 9 новых мини-скверов: список локаций

07:00, 3 июня 2025
На протяжении весны коммунальщики обустроили в Киеве 9 мини-скверов во всех районах города.
Источник фото: КГГА
В Киеве коммунальные предприятия по содержанию зелёных насаждений обустроили дополнительные зелёные зоны — мини-скверы.
Как указали в КГГА, в рамках весеннего озеленения на этих локациях высадили более 100 деревьев, 9 000 кустов и почти 15 000 цветов, а также обустроили 8 600 кв. м газонов.
Где появились мини-скверы:
- Голосеевский район: сквер имени Димитра Пешева между улицами Жилянская, Короленко, Тарасовская;
- Дарницкий район: ул. Вишняковская, 12;
- Деснянский район: ул. Рональда Рейгана, 36;
- Днепровский район: ул. Ивана Николайчука (напротив дома 7-А);
- Оболонский район: ул. Героев полка «Азов», 6;
- Печерский район: сквер на площади Ивана Франко;
- Подольский район: ул. Вышгородская, 45 (вторая очередь);
- Святошинский район: просп. Берестейский, 117;
- Соломенский район: ул. Профессора Караваева, 1/28.
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