Согласовали обмен всеми тяжелобольными военнопленными и лицами до 25 лет, — Рустем Умеров о результатах переговоров с РФ

Рустем Умеров отметил, что результатом переговоров в Стамбуле является только договоренность об обмене пленными.

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Украина и Россия 2 июня провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Удалось договориться о новом обмене пленными. Об этом по итогам переговоров сообщил министр обороны Украины, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров на брифинге.

Он уточнил, что есть договоренность об обмене всех военнопленных, имеющих тяжелые болезни, а также солдат 18-25 лет.

"Мы договорились о возвращении тел солдат - "6000 на 6000"", - добавил Рустем Умеров.

По его словам, договоренности о прекращении огня до сих пор нет.

Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня, добавил Умеров.

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед раундом переговоров. Украинскую делегацию возглавил Министр обороны Рустем Умеров.

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