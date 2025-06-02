В Большую Палату Верховного Суда избраны судьи Надежда Стефанив и Анатолий Емец

От уголовной юрисдикции в БП ВС избрана судья КУС ВС Надежда Стефанив, от хозяйственной – судья КХС ВС Анатолий Емец.

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В Большую Палату Верховного Суда избраны два новых судьи.

Так, на собрании судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда в БП ВС избрали судью Надежду Стефанив сроком на 3 года. Судья приступит к исполнению своих полномочий 6 июня 2025 года.

Следует отметить, что в медиа относительно Надежды Стефанив недавно были опубликованы материалы, содержащие существенные вопросы относительно имущества судьи. На данный момент в Верховном Суде не комментировали эту информацию.

Также на собрании Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда в состав Большой Палаты Верховного Суда избрали Анатолия Емца.

Напомним, 6 июня заканчивается 3-летний срок осуществления полномочий судьи Большой Палаты ВС Жанны Елениной, избранной от Кассационного уголовного суда в 2022 году. Решением собрания судей КУС ВС указанную судью включили в состав Первой судебной палаты КУС ВС.

Также судьи ВС в КУС определили персональный состав судебных палат, постоянных коллегий судей и резервных судей Кассационного уголовного суда в составе ВС и решили вопрос о перераспределении уголовных производств (дел) и материалов, находившихся на рассмотрении избранной в БП ВС судьи.

Автор: Наталя Мамченко

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