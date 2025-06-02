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Совет судей объявил конкурс на две должности судей Конституционного Суда — два предыдущих завершились провалом

16:42, 2 июня 2025
Документы для участия в конкурсе можно подать с 3 июня по 2 июля.
Совет судей объявил конкурс на две должности судей Конституционного Суда — два предыдущих завершились провалом
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Совет судей Украины 2 июня 2025 года объявил очередной конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Документы для участия в конкурсе можно подать с 3 июня по 2 июля.

«Предыдущий конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей также завершился ничем. Конкурс в КСУ – это уже даже не сюр, а абсюр», – отметил председатель Совета судей Богдан Монич.

Напомним, что 29 мая 2025 года Совещательная группа экспертов сообщила, что не смогла отобрать достаточное количество кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

К аналогичному выводу Совещательная группа экспертов по итогам аналогичного конкурса пришла и 6 декабря 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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