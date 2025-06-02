Украина в Стамбуле передала РФ список детей, которые были незаконно депортированы

Как заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, речь идет о сотнях детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская сторона 2 июня во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых необходимо вернуть.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В частности, он указал, что речь идет о сотнях детей, которых РФ незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

«Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей. Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и продолжительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», — отметил он.

На данный момент, отметил руководитель ОП, Украина ожидает ответа.

«Мяч на поле России. Истинная добросовестность — это не слова, а действия. И сейчас самое время это доказать», — подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.