Совет судей предложил Пленуму ВС обратиться в КСУ о признании неконституционным «замораживания» минимума для расчета судейского вознаграждения

Уже четвертый год для расчета судейского вознаграждения применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн, в то время как для расчета окладов НАБУ, САП, НАПК применяется «обычный» минимум в 3028 грн.

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Совет судей Украины 2 июня решил обратиться в Пленум Верховного Суда относительно признания неконституционной нормы закона о Государственном бюджете на 2025 год, которой «заморожен» прожиточный минимум для расчета судейского вознаграждения на уровне 2102 грн.

Напомним, что «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн. Такой «общий» минимум применяется для расчета окладов в НАБУ, САП, НАПК (как ранее сказала глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, «пойдите и попробуйте уменьшить зарплату в антикоррупционных органах»).

В то же время, для судей с 2021 года этот минимум «заморозили». Таким образом, должностной оклад судьи местного суда без доплат и коэффициентов составляет около 63 тысяч грн, что меньше зарплаты «рядового» специалиста в НАПК (94,3 тысячи грн за март 2025 года).

При этом Большая Палата Верховного Суда 24 апреля 2025 года по делу 240/9028/24 по иску судьи Высшего админсуда в отставке Светланы Головчук пришла к выводу, что применение такого «замороженного» прожиточного минимума является правомерным.

С учетом того, что Кабмин сейчас готовит для внесения в Верховную Раду бюджетную декларацию, «замораживание» прожиточного минимума для судей может быть продлено.

Итак, Совет судей Украины решил обратиться в Пленум Верховного Суда с тем, чтобы тот рассмотрел и внес в КСУ представление о признании неконституционным абзаца 5 ч. 1 ст. 7 закона о Государственном бюджете на 2025 год. Признать эту норму неконституционной предлагается со дня принятия соответствующего закона.

Как отметил глава ССУ Богдан Монич, до постановления Большой Палаты Верховного Суда существовала судебная практика КАС ВС, которая заключалась в том, что кассационные суды применяли специальное законодательство в таких спорах.

Впрочем, 25 апреля 2025 года БП ВС приняла новое постановление, которым отступила от правовых позиций и указала на то, что положения закона о госбюджете, определяющие механизм расчета судейского вознаграждения, подлежат применению, пока они не признаны неконституционными.

«Этот вопрос давно беспокоит судейское сообщество. Есть соответствующее решение съезда судей», – отметил Богдан Монич.

При этом ССУ не предлагает ставить вопрос о неконституционности аналогичных норм законов о госбюджете за предыдущие годы, поскольку они исчерпали свое действие.

Напомним, что Минфин предложил в законе о бюджете на 2025 год определенную «компенсацию» судьям местных судов за то, что им фактически заморозили оклады. Речь идет о соответствующих доплатах за нагрузку. Впрочем, соответствующий законопроект 12244-1 на реализацию нормы бюджета до сих пор не принят.

Автор: Наталя Мамченко

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