Минцифры сообщает о начале работы госагентства ПлейСити, которое заменит КРАИЛ

Минцифры объявило о запуске государственного агентства ПлейСити, которое приступит к реформе игорного рынка.

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Государственное агентство ПлейСити начинает работу под координацией Минцифры, чтобы вывести рынок азартных игр и лотерей из тени и сделать его прозрачным и контролируемым.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации Украины, оно начинает реформу игорного бизнеса в Украине и заменит неэффективную работу КРАИЛ.

Среди приоритетных задач ПлейСити называются следующие:

цифровизировать выдачу лицензий операторам, чтобы устранить главный фактор коррупции — человеческий;

запустить государственную систему онлайн-мониторинга, которая будет отслеживать работу легальных казино;

активизировать блокировку сайтов и приложений нелегальных казино;

устранить с рынка казино российского происхождения через санкции и аннулирование лицензий;

перезапустить реестр лудоманов и сделать подачу заявки максимально удобной для людей.

В Минцифры надеются, что реформа сферы принесет в госбюджет до 10 млрд грн дополнительных налоговых поступлений, которые направят на нужды Сил обороны.

Напомним, Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити.

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