Минцифры сообщает о начале работы госагентства ПлейСити, которое заменит КРАИЛ

Государственное агентство ПлейСити начинает работу под координацией Минцифры, чтобы вывести рынок азартных игр и лотерей из тени и сделать его прозрачным и контролируемым.
Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации Украины, оно начинает реформу игорного бизнеса в Украине и заменит неэффективную работу КРАИЛ.
Среди приоритетных задач ПлейСити называются следующие:
В Минцифры надеются, что реформа сферы принесет в госбюджет до 10 млрд грн дополнительных налоговых поступлений, которые направят на нужды Сил обороны.
Напомним, Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити.
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