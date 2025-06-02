Мінцифри повідомляє про початок роботи держагентства ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ

Державне агентство ПлейСіті розпочинає роботу під координацією Мінцифри, аби вивести ринок азартних ігор та лотерей із тіні й зробити його прозорим та контрольованим.
Як вказують у Міністерстві цифрової трансформації України, воно розпочинає реформувати гральний бізнес в Україні та замінить роботу неефективної КРАІЛ.
Серед пріоритетних завдань ПлейСіті називають наступні:
У Мінцифри сподіваються, що реформа сфери принесе до держбюджету до 10 млрд грн додаткових податкових надходжень, які спрямують на потреби Сил оборони.
Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті.
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