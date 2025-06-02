Мінцифри повідомляє про початок роботи держагентства ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ

Мінцифри оголосило про запуск державного агентства ПлейСіті, яке візьметься за реформу грального ринку.

Джерело фото: Getty Images

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Державне агентство ПлейСіті розпочинає роботу під координацією Мінцифри, аби вивести ринок азартних ігор та лотерей із тіні й зробити його прозорим та контрольованим.

Як вказують у Міністерстві цифрової трансформації України, воно розпочинає реформувати гральний бізнес в Україні та замінить роботу неефективної КРАІЛ.

Серед пріоритетних завдань ПлейСіті називають наступні:

цифровізувати видачу ліцензій операторам, щоб прибрати найголовніший чинник корупції — людський фактор;

запустити державну систему онлайн-моніторингу, яка стежитиме за роботою легальних казино;

продовжити активніше блокувати сайти та застосунки нелегальних казино;

викорінити з ринку казино російського походження через санкції та анулювання ліцензій;

перезапустити реєстр лудоманів та зробити подання заявки максимально зручним для людей.

У Мінцифри сподіваються, що реформа сфери принесе до держбюджету до 10 млрд грн додаткових податкових надходжень, які спрямують на потреби Сил оборони.

Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті.

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