Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

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Рада суддів України 2 червня вирішила звернутися до Пленуму Верховного Суду щодо визнання неконституційною норми закону про Державний бюджет на 2025 рік, якою «заморожений» прожитковий мінімум для розрахунку суддівської винагороди на рівні 2102 грн.

Нагадаємо, що «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 грн. Такий «загальний» мінімум застосовується для розрахунку окладів у НАБУ, САП, НАЗК (як раніше сказала голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, «підіть та спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах»).

В той же час, для суддів з 2021 року цей мінімум «заморозили». Тож, посадовий оклад судді місцевого суду без доплат та коефіцієнтів становить близько 63 тисяч грн, що менше зарплати «рядового» спеціаліста у НАЗК (94,3 тисячі грн за березень 2025 року).

При цьому Велика Палата Верховного Суду 24 квітня 2025 року у справі 240/9028/24 за позовом судді Вищого адмінсуду у відставці Світлани Головчук дійшла висновку, що застосування такого «замороженого» прожиткового мінімуму є правомірним.

З урахуванням того, що Кабмін наразі готує для внесення до Верховної Ради бюджетну декларацію, «заморожування» прожиткового мінімуму для суддів може бути продовжене.

Отже, Рада суддів України вирішила звернутися до Пленуму Верховного Суду з тим, щоб той розглянув та вніс до КСУ подання про визнання неконституційним абзацу 5 ч. 1 ст. 7 закону про Державний бюджет на 2025 рік. Визнати цю норму неконституційною пропонується з дня прийняття відповідного закону.

Як зазначив голова РСУ Богдан Моніч, до постанови Великої Палати Верховного Суду існувала судова практика КАС ВС, яка полягала у тому, що касаційні суди застосовували спеціальне законодавство у таких спорах.

Втім, 25 квітня 2025 року ВП ВС ухвалила нову постанову, якою відступила від правових позицій і вказала на те, що положення закону про держбюджет, які визначають механізм розрахунку суддівської винагороди, підлягають застосуванню, допоки вони не визнані неконституційними.

«Це питання давно турбує суддівську спільноту. Є відповідне рішення з’їзду суддів», зазначив Богдан Моніч.

При цьому РСУ не пропонує ставити питання щодо неконституційності аналогічних норм законів про держбюджет за попередні роки, оскільки вони вичерпали свою дію.

Нагадаємо, що Мінфін запропонував у законі про бюджет на 2025 рік певну «компенсацію» суддям місцевих суддів за те, що їм фактично заморозили оклади. Йдеться про відповідні доплати за навантаження. Втім, відповідний законопроект 12244-1 на реалізацію норми бюджету досі не прийнято.

Автор: Наталя Мамченко

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