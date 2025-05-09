ВП ВС заключила, что применение «замороженного» прожиточного минимума в 2102 грн для начисления и выплаты судейского вознаграждения является правомерным

Судья ВАСУ в отставке считала, что был противоправно применен «замороженный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2102 грн.

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Как известно, начиная с 2021 года в законах о государственном бюджете устанавливается «замороженный» прожиточный минимум для определения базового размера должностного оклада судьи в размере 2102 грн.

Большая Палата Верховного Суда 24 апреля 2025 года в деле 240/9028/24 по иску судьи Высшего административного суда в отставке Светланы Головчук пришла к выводу, что применение такого уменьшенного прожиточного минимума является правомерным. Об этом сообщили в ВС. Решение еще не опубликовано.

Так, в этом деле 8 февраля 2024 года ВСП приняла решение об освобождении истицы с должности судьи Высшего административного суда Украины в связи с подачей заявления об отставке.

Светлана Головчук считала, что ответчик противоправно начислил и выплатил ей судейское вознаграждение, помощь на оздоровление и выходное пособие по нормам Закона от 7 июля 2010 года №2453-VI «О судоустройстве и статусе судей», а не с применением должностного оклада судьи высшего специализированного суда в соответствии с Законом от 2 июня 2016 года №1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей».

Также, по ее мнению, противоправно применен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2102 грн вместо прожиточного минимума по состоянию на 1 января соответствующего календарного года (то есть вместо обычного прожиточного минимума).

Суды предыдущих инстанций иск судьи в отставке удовлетворили.

В то же время Большая Палата ВС отметила, что для судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, которые изъявили желание уволиться в отставку, соответствующие гарантии, определенные в пунктах 14-3, 14-4 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона 1402-VIII, начинают действовать именно с момента принятия Высшим советом правосудия решения об их отставке, а не с момента вступления в силу Закона от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 относительно обеспечения непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины».

На время возникновения спорных правоотношений на основании п. 7 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона 1402-VIII судейское вознаграждение для судей ВАСУ определялось Законом 2453-VI.

Таким образом, ответчик правомерно начислял и выплачивал истице судейское вознаграждение, помощь на оздоровление и выходное пособие в связи с отставкой с применением положений Закона 2453-VI.

Также Большая Палата ВС отметила, что безусловно размер должностного оклада судьи, который является составным элементом судейского вознаграждения, зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, понятие которого приведено в Законе «О прожиточном минимуме». Этим Законом закреплен исчерпывающий перечень основных социальных и демографических групп населения, в отношении которых определяется прожиточный минимум.

В то же время законодатель, начиная с 2021 года, в законах о Государственном бюджете Украины на соответствующий год отдельными положениями этих законов устанавливал на 1 января соответствующего календарного года именно прожиточный минимум для трудоспособных лиц для целей определения базового размера должностного оклада судьи в размере 2102 грн.

Таким образом, этими законами не устанавливалась расчетная величина, отличная от той, что определена специальным законом для определения размера судейского вознаграждения, а собственно определялась эта величина – устанавливался денежный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи.

Большая Палата ВС не согласилась с выводом судов предыдущих инстанций относительно удовлетворения искового требования о признании противоправными действий ВАСУ по проведению неполного расчета при увольнении и исключении истицы из штата суда.

Ссылка на постановление ВП ВС от 24 апреля 2025 года по делу № 240/9028/24 будет незамедлительно добавлена после ее обнародования в ЕГРСР.

Автор: Наталя Мамченко

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