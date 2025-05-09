Новые основания и очередность: как теперь выплачивается помощь семьям погибших военных

Кабинет Министров обновил правила предоставления денежной помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин меняет правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что меняется:

Новые основания для утраты статуса члена семьи погибшего

В постановление №740 добавлено новое основание – отмена актовой записи о смерти или решение суда о признании живым человека, ранее считавшегося пропавшим без вести.

Защита прав детей и недееспособных родственников

В постановлении №336 указано, что отказ от помощи от имени детей до 18 лет, а также от имени недееспособных лиц, имеющих право на выплату, не допускается.

Добровольный возврат средств

Предусмотрен механизм возврата денежной помощи в бюджет в случае ошибки или изменения статуса. Оформляется по заявлению получателя (постановления №336 и №62).

Внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы

Постановление №336 теперь предусматривает – такие выплаты осуществляются вне очереди, независимо от даты обращения.

Выплаты по решению суда

Помощь можно получить даже без государственной регистрации смерти, если есть судебное решение о признании лица умершим или пропавшим без вести (№336).

Выплаты в течение трех бюджетных периодов

Для случаев, когда лицо признают умершим не сразу – предусмотрено до трех лет на осуществление выплат (№336).

Порядок подачи заявлений

• каждый совершеннолетний член семьи подает заявление лично,

• за детей и недееспособных – представители или родители.

Заявления можно подавать по почте или через центры предоставления услуг (№336).

Документы для подачи

К заявлению прилагаются:

• удостоверение члена семьи погибшего,

• свидетельство о смерти или решение суда (№336).

Очередность предоставления выплат

Помощь предоставляется в порядке очереди по дате поступления документов, кроме лиц с инвалидностью I группы (№336).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.