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Новые основания и очередность: как теперь выплачивается помощь семьям погибших военных

17:54, 9 мая 2025
Кабинет Министров обновил правила предоставления денежной помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью.
Новые основания и очередность: как теперь выплачивается помощь семьям погибших военных
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Кабмин меняет правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что меняется:

Новые основания для утраты статуса члена семьи погибшего
В постановление №740 добавлено новое основание – отмена актовой записи о смерти или решение суда о признании живым человека, ранее считавшегося пропавшим без вести.

Защита прав детей и недееспособных родственников
В постановлении №336 указано, что отказ от помощи от имени детей до 18 лет, а также от имени недееспособных лиц, имеющих право на выплату, не допускается.

Добровольный возврат средств
Предусмотрен механизм возврата денежной помощи в бюджет в случае ошибки или изменения статуса. Оформляется по заявлению получателя (постановления №336 и №62).

Внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы
Постановление №336 теперь предусматривает – такие выплаты осуществляются вне очереди, независимо от даты обращения.

Выплаты по решению суда
Помощь можно получить даже без государственной регистрации смерти, если есть судебное решение о признании лица умершим или пропавшим без вести (№336).

Выплаты в течение трех бюджетных периодов
Для случаев, когда лицо признают умершим не сразу – предусмотрено до трех лет на осуществление выплат (№336).

Порядок подачи заявлений
• каждый совершеннолетний член семьи подает заявление лично,
• за детей и недееспособных – представители или родители.
Заявления можно подавать по почте или через центры предоставления услуг (№336).

Документы для подачи
К заявлению прилагаются:
• удостоверение члена семьи погибшего,
• свидетельство о смерти или решение суда (№336).

Очередность предоставления выплат
Помощь предоставляется в порядке очереди по дате поступления документов, кроме лиц с инвалидностью I группы (№336).

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