Нові підстави та черговість: як тепер виплачується допомога сім'ям загиблих військових

Кабінет Міністрів оновив правила надання грошової допомоги сім’ям загиблих військових та особам з інвалідністю.

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Кабмін змінює правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Що змінюється:

Нові підстави для втрати статусу члена сім’ї загиблого

До постанови №740 додано нову підставу – скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живої особи, яка раніше вважалась безвісти зниклою.

Захист прав дітей та недієздатних родичів

У постанові №336 прописано, що не допускається відмова від допомоги від імені дітей до 18 років, а також від імені недієздатних осіб, якщо вони мають право на виплату.

Добровільне повернення коштів

Передбачено механізм повернення грошової допомоги до бюджету у випадку помилки або зміни статусу. Це оформлюється за заявою отримувача (постанова №336 та №62).

Позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи

Постанова №336 тепер передбачає - такі виплати здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення.

Виплати за рішенням суду

Допомогу можна отримати навіть без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти (№336).

Виплати протягом трьох бюджетних періодів

Для випадків, коли особу визнають померлою не одразу - передбачено до трьох років на здійснення виплат (№336).

Порядок подання заяв

кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто,

за дітей і недієздатних - представники або батьки.

Заяви можна подавати поштою або через центри надання послуг (№336).

Документи для подання

До заяви додаються:

посвідчення члена сім’ї загиблого,

свідоцтво про смерть або рішення суду (№336).

Черговість надання виплат

Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, крім осіб з інвалідністю І групи (№336).

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