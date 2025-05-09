Нові підстави та черговість: як тепер виплачується допомога сім'ям загиблих військових

Кабмін змінює правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Що змінюється:
Нові підстави для втрати статусу члена сім’ї загиблого
До постанови №740 додано нову підставу – скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живої особи, яка раніше вважалась безвісти зниклою.
Захист прав дітей та недієздатних родичів
У постанові №336 прописано, що не допускається відмова від допомоги від імені дітей до 18 років, а також від імені недієздатних осіб, якщо вони мають право на виплату.
Добровільне повернення коштів
Передбачено механізм повернення грошової допомоги до бюджету у випадку помилки або зміни статусу. Це оформлюється за заявою отримувача (постанова №336 та №62).
Позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи
Постанова №336 тепер передбачає - такі виплати здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення.
Виплати за рішенням суду
Допомогу можна отримати навіть без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти (№336).
Виплати протягом трьох бюджетних періодів
Для випадків, коли особу визнають померлою не одразу - передбачено до трьох років на здійснення виплат (№336).
Порядок подання заяв
Заяви можна подавати поштою або через центри надання послуг (№336).
Документи для подання
До заяви додаються:
Черговість надання виплат
Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, крім осіб з інвалідністю І групи (№336).
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