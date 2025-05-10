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Чи можна залучити працівника з інвалідністю до надурочних робіт без його згоди — відповідь Держпраці

12:59, 10 травня 2025
У період воєнного стану для залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт, до роботи в нічний час потрібна їх добровільна згода.
Чи можна залучити працівника з інвалідністю до надурочних робіт без його згоди — відповідь Держпраці
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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи можна залучити до виконання надурочних робіт і роботи в нічний час працівника з інвалідністю без його згоди під час воєнного стану.

Відповідно до статті 172 КЗпП залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (статті 55, 63 КЗпП). Згідно ч.1 статті 8 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Закон № 2136 має пріоритет у застосуванні перед нормами законодавства про працю, законів України , що регулюють діяльність у частині відносин, врегульованих цим Законом. (стаття 1 Закону №2136)

Законом №2136-IX запроваджено низку особливостей регулювання трудових відносин на період дії воєнного стану і стаття 8 є однією з норм, що покликані зберегти певний рівень захисту для окремих категорій працівників в умовах підвищеної інтенсивності праці та можливих змін у графіках роботи.

У період дії воєнного стану стаття 8 Закону № 2136-IX встановлює інший підхід щодо роботи в нічний час, а саме у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.  

Отже Закон № 2136-IX (на період воєнного стану) допускає залучення до роботи в нічний час осіб з інвалідністю, яким така робота протипоказана за медичними висновками. Це є винятком, що діє лише за наявності згоди працівника.

Водночас Закон № 2136 не містить норм, що призупиняли б або скасовували положення статті 172 КЗпП, а самі такі положення щодо обов’язку роботодавця отримати згоду на залучення працівників з інвалідністю до надурочних робіт та роботи в нічний час (незалежно від наявності (відсутності) медичних протипоказань) не суперечать цьому Закону.

Таким чином, у період воєнного стану для залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт, до роботи в нічний час потрібна їх добровільна згода.

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Держпраці інвалідність трудові відносини

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