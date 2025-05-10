В Івано-Франківську легковик наїхав на 9-річного пішохода

На вулиці Гната Хоткевича в Івано-Франківську постраждав хлопчик під час ДТП.

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Івано-Франківські правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої постраждав 9-річний хлопчик. Інцидент стався 8 травня близько 15:30 на вулиці Гната Хоткевича в обласному центрі. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Дитина була доставлена до обласної дитячої лікарні з тілесними ушкодженнями. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Водій, який скоїв наїзд, був перевірений на стан сп'яніння — він перебував у тверезому стані.

За фактом ДТП Івано-Франківською поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Слідство триває.

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