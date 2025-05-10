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В Ивано-Франковске легковушка наехала на 9-летнего пешехода

00:06, 10 мая 2025
На улице Гната Хоткевича в Ивано-Франковске пострадал мальчик во время ДТП.
В Ивано-Франковске легковушка наехала на 9-летнего пешехода
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Ивано-Франковские правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 9-летний мальчик. Инцидент произошел 8 мая около 15:30 на улице Гната Хоткевича в областном центре. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Ребенок был доставлен в областную детскую больницу с телесными повреждениями. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Водитель, совершивший наезд, был проверен на состояние опьянения - он находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП Ивано-Франковской полицией открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Следствие продолжается.

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полиция ДТП Ивано-Франковск

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