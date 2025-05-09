В Житомирской области сообщено о подозрении 23-летнему мужчине, который ограбил могилу погибшего защитника

23-летний мужчина, осквернивший могилу погибшего защитника Украины, взят под стражу по решению Королевского районного суда г. Житомира. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — умышленное надругательство над предметами, находящимися на могиле лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Установлено, что 14 апреля подозреваемый находился на Смолянском военном кладбище, где повредил пластиковый куб, прикреплённый к могиле военнослужащего. Оттуда он похитил шеврон, чехол для очков и часть самих очков.
Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив этим моральный вред семье погибшего.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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