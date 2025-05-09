В Житомирской области сообщено о подозрении 23-летнему мужчине, который ограбил могилу погибшего защитника

Мужчине сообщено о подозрении в поругании над могилой защитника Украины и краже личных вещей с места захоронения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23-летний мужчина, осквернивший могилу погибшего защитника Украины, взят под стражу по решению Королевского районного суда г. Житомира. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — умышленное надругательство над предметами, находящимися на могиле лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Установлено, что 14 апреля подозреваемый находился на Смолянском военном кладбище, где повредил пластиковый куб, прикреплённый к могиле военнослужащего. Оттуда он похитил шеврон, чехол для очков и часть самих очков.

Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив этим моральный вред семье погибшего.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.