Стало известно, может ли работодатель отказать работнику в принятии на работу по возрасту

Отказать в приеме на работу по возрасту можно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда предоставило разъяснение относительно того, можно ли отказать соискателю в приеме на работу по возрасту.

Отказать в приеме на работу по возрасту можно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников. Например, для должностей государственной службы, спасателей, водолазов и других.

В то же время отказ в приеме на работу по признаку возраста — это дискриминация личности в трудовой сфере, или эйджизм, когда человека не берут на работу только потому, что ему 45+.

Также запрещается отказ в приеме на работу гражданина по мотивам достижения им пенсионного возраста (ст. 11 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине»). Согласно этому закону, государство гарантирует каждому ветерану труда и пожилому гражданину надлежащий уровень жизни, удовлетворение разнообразных жизненных потребностей, предоставление различных видов помощи, в том числе путем реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой, трудовыми навыками и с учетом состояния здоровья.

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