Мерц надеется, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня

В то же время, Офис Президента скептически оценивает такую ​​вероятность.

Источник фото: Getty Images

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Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в эти выходные. Его цитирует немецкое издание BILD.

«Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня», — сказал Мерц 9 мая в Брюсселе.

По его словам, существует «высокая вероятность», а после этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».

В то же время в издании отмечают, что, несмотря на заявления Мерца, из окружения Президента Украины слышен скептицизм. Украинский дипломат заявил BILD: «Пока что мы не видели никакой готовности Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня». Украинская сторона также указывает, что Путин до сих пор нарушал все договорённости. «Почему на этот раз должно быть иначе?» — задался вопросом правительственный инсайдер.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Украиной и РФ и пригрозил новыми санкциями.

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