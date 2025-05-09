Мерц має надію, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню

Водночас Офіс Президента скептично оцінює таку ймовірність.

Джерело фото: Getty Images

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що сподівається на угода про припинення вогню буде досягнута цими вихідними. Його цитує німецьке видання BILD.

«Я маю велику надію, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню», – сказав Мерц 9 травня в Брюсселі.

За його словами, існує «велика ймовірність», а після цього «зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди».

Водночас у виданні зазначають, що, незважаючи на заяви Мерца, з оточення Президента України чути скептицизм. Український дипломат заявив BILD: «Поки що ми не бачили жодної готовності Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню». Українська сторона також вказує, що Путін поки що порушив усі домовленості. «Чому цього разу має бути інакше?» запитав урядовий інсайдер.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною і РФ та пригрозив новими санкціями.

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