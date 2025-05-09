Убив матір та брата, що став на її захист — жителя Тернопыльщини засуджено до довічного позбавлення волі

Під час сварки 24-річний чоловік напав з ножем на матір, а потім смертельно поранив брата, який намагався її захистити.

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На Тернопільщині засуджено чоловіка, який убив матір та брата, що став на її захист. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Таки, Заліщицький районний суд визнав винуватим жителя одного з сіл Чортківщини в умисному вбивстві 2 осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – довічне позбавлення волі.

У суді доведено, що у жовтні минулого року 24-річний чоловік під час побутової сварки з матір’ю, накинувся на неї з ножем та кілька разів вдарив її. Почувши крик жінки, на допомогу матері прибіг другий син. Він намагався завадити діям брата. Проте обвинувачений теж поранив його тим самим ножем.

Від отриманих травм потерпілі померли у лікарні.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.

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