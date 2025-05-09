Практика судів
  1. В Україні

Убив матір та брата, що став на її захист — жителя Тернопыльщини засуджено до довічного позбавлення волі

23:12, 9 травня 2025
Під час сварки 24-річний чоловік напав з ножем на матір, а потім смертельно поранив брата, який намагався її захистити.
Убив матір та брата, що став на її захист — жителя Тернопыльщини засуджено до довічного позбавлення волі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині засуджено чоловіка, який убив матір та брата, що став на її захист. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Таки, Заліщицький районний суд визнав винуватим жителя одного з сіл Чортківщини в умисному вбивстві 2 осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – довічне позбавлення волі.

У суді доведено, що у жовтні минулого року 24-річний чоловік під час побутової сварки з матір’ю, накинувся на неї з ножем та кілька разів вдарив її. Почувши крик жінки, на допомогу матері прибіг другий син. Він намагався завадити діям брата. Проте обвинувачений теж поранив його тим самим ножем.

Від отриманих травм потерпілі померли у лікарні.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура вбивство Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена

Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції.

ВП ВС виснувала, що застосування «замороженого» прожиткового мінімуму в 2102 грн для нарахування та виплати суддівської винагороди є правомірним

Суддя ВАСУ у відставці вважала, що було протиправно застосовано «заморожений» прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2102 грн.

Я не зустрінуся з Трампом, доки ми не проведемо «конкретні» торговельні переговори – Урсула фон дер Ляєн

«Якщо я піду до Білого дому, я хочу мати пакет документів, який ми можемо обговорити», – компліменти Трампа не вплинули на Урсулу фон дер Ляєн.

Депутати пропонують заборонити шикування та масові заходи з військовослужбовцями під час воєнного стану

Зокрема в законі про місцеве самоврядування пропонується встановити, що до відання виконавчих органів рад належать такі повноваження, як недопущення масового скупчення цивільного населення в місцях розташування (перебування) військових частин, установ, навчальних закладів ЗСУ.

В Гаазі створюється Спеціальний трибунал за злочини РФ проти України – заява МЗС

На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня буде формалізовано рішення про створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, який, за словами Андрія Сибіги, буде працювати у Гаазі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області