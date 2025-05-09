Убил мать и брата, который стал на ее защиту — житель Тернопольской области приговорен к пожизненному лишению свободы

Во время ссоры 24-летний мужчина напал с ножом на мать, а затем смертельно ранил брата, пытавшегося ее защитить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области осужден мужчина, убивший мать и брата, который пытался ее защитить. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, Залещицкий районный суд признал жителя одного из сел Чертковского района виновным в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание — пожизненное лишение свободы.

В суде было доказано, что в октябре прошлого года 24-летний мужчина во время бытовой ссоры с матерью набросился на нее с ножом и несколько раз ударил. Услышав крики женщины, на помощь прибежал второй сын. Он пытался остановить действия брата, однако обвиняемый ранил его тем же ножом.

От полученных травм пострадавшие скончались в больнице.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.