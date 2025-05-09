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Кабмин выделил 960 млн грн на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях

17:55, 9 мая 2025
Кабмин утвердил субвенцию на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях на 2025 год.
Кабмин выделил 960 млн грн на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях
Фото: nus.org.ua
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Кабинет Министров Украины принял распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта, направленного на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях, в частности в военных лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой. В 2025 году на эти цели предусмотрено 960 млн грн. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Первое распределение средств на сумму 194,1 млн грн было осуществлено на 15 проектов, отобранных по результатам конкурсного отбора. Заявители подавали проектные предложения через экосистему DREAM, что позволило автоматически оценить их приоритетность по балльной системе. Оценивание соответствия проектов требованиям осуществляла комиссия МОН с участием независимых экспертов.

К участию в проекте приглашаются военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, а также учреждения с численностью учащихся от 200 человек (за исключением школ, которые являются единственными в обществе и имеют не менее 100 учеников). Участники должны иметь соответствующую проектную документацию, экспертизу и гарантии софинансирования из местных бюджетов.

Модернизация пищеблоков является частью реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской, целью которой является обеспечение детей качественным питанием и формирование культуры здорового питания среди украинских семей.

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