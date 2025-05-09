Я не встречусь с Трампом, пока мы не проведем «конкретные» торговые переговоры – Урсула фон дер Ляйен

«Если я поеду в Белый дом, я хочу иметь пакет документов, который мы можем обсудить», – комплименты Трампа не повлияли на Урсулу фон дер Ляйен.

Фото: politico.eu

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре посетит президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, но не ранее, чем будет согласован «конкретный» торговый пакет между Европой и Соединенными Штатами, цитирует ее Politico.

На вопрос о том, когда она планирует поехать, фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Брюсселе: «Я думаю, что у меня состоялся хороший разговор с Трампом по телефону и на похоронах Папы. Но для меня важно, чтобы, если я поеду в Белый дом, я хотела иметь пакет, который мы можем обсудить. Поэтому он должен быть конкретным, и я хочу иметь решение, с которым мы оба можем согласиться».

Европейский Союз и Соединенные Штаты остаются в разногласиях по вопросам торговли, при этом Трамп сохраняет 10-процентные тарифы на весь импорт из торгового блока, а также 25-процентные на импорт автомобилей и металлов.

ЕС приостановил собственные целевые тарифы, чтобы дать пространство для переговоров во время 90-дневной паузы Трампа. Но Брюссель еще больше усилил давление 8 мая, предложив потенциальные тарифы на импорт стоимостью почти 100 миллиардов евро, включая дорогие товары, такие как самолеты.

Вскоре после того, как ЕС обнародовал свой длинный список американских товаров, на которые могут быть введены тарифы, Дональд Трамп удивил европейских чиновников, щедро похвалив фон дер Ляйен, назвав ее «фантастической» и выразив надежду, что они скоро встретятся. Это было существенным отклонением от предыдущей позиции Трампа, который не взаимодействовал с чиновниками ЕС (никто из них не был приглашен на его президентскую инаугурацию) и заявлял, что блок создан для того, чтобы «подвести» Соединенные Штаты.

В своей первой реакции на похвалу Трампа Урсула фон дер Ляйен несколько секунд смеялась, прежде чем сказать: «Я люблю комплименты... В целом».

В свою очередь, как сообщает Bloomberg, новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту США Дональду Трампу, что он может вести переговоры по торговым вопросам только с Европейским Союзом, а не с отдельными государствами-членами.

Мерц выразил убеждение, что нулевые тарифы были бы лучшим вариантом, и призвал не обострять торговый спор, и Трамп, похоже, понял и принял это.

«Я объяснил ему, что это будет невозможно с другими европейскими странами, которые являются членами Европейского Союза, потому что мы можем и хотим действовать только едино по торговым вопросам», – сказал Мерц во время пресс-конференции.

Мерц сказал, что у него сложилось впечатление, что Трамп понял и принял этот факт во время их первого телефонного разговора 8 мая.

«Я сказал ему, что с моей точки зрения эскалация этого торгового спора – не лучшая идея», – сказал Мерц. «Я твердо убежден, что нулевые тарифы были бы лучшим вариантом», – добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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