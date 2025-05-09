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Я не зустрінуся з Трампом, доки ми не проведемо «конкретні» торговельні переговори – Урсула фон дер Ляєн

17:24, 9 травня 2025
«Якщо я піду до Білого дому, я хочу мати пакет документів, який ми можемо обговорити», – компліменти Трампа не вплинули на Урсулу фон дер Ляєн.
Я не зустрінуся з Трампом, доки ми не проведемо «конкретні» торговельні переговори – Урсула фон дер Ляєн
Фото: politico.eu
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн незабаром відвідає президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, але не раніше, ніж буде узгоджено «конкретний» торговельний пакет між Європою та Сполученими Штатами, цитує її Politico.

На запитання про те, коли вона планує поїхати, фон дер Ляєн сказала на прес-конференції в Брюсселі: «Я думаю, що у мене відбулася хороша розмова з Трампом по телефону та на похороні Папи. Але для мене важливо, щоб, якщо я поїду до Білого дому, я хотіла мати пакет, який ми можемо обговорити. Тож він має бути конкретним, і я хочу мати рішення, з яким ми обидва можемо погодитися».

Європейський Союз та Сполучені Штати залишаються у розбіжностях щодо торгівлі, причому Трамп зберігає 10-відсоткові тарифи на весь імпорт з торговельного блоку, а також 25-відсоткові на імпорт автомобілів та металів.

ЄС призупинив власні цільові тарифи, щоб дати простір для переговорів під час 90-денної паузи Трампа. Але Брюссель ще більше посилив тиск 8 травня, запропонувавши потенційні тарифи на імпорт вартістю майже 100 мільярдів євро, включаючи дорогі товари, такі як літаки.

Невдовзі після того, як ЄС оприлюднив свій довгий список американських товарів, на які можуть бути внесені тарифи, Дональд Трамп здивував європейських чиновників, щедро похваливши фон дер Ляєн, назвавши її «фантастичною» та висловивши сподівання, що вони скоро зустрінуться. Це було суттєвим відхиленням від попередньої позиції Трампа, який не взаємодіяв з чиновниками ЄС (ніхто з них не був запрошений на його президентську інавгурацію) та заявляв, що блок створений для того, щоб «підвести» Сполучені Штати.

У своїй першій реакції на похвалу Трампа Урсула фон дер Ляєн кілька секунд сміялася, перш ніж сказати: «Я люблю компліменти... Загалом».

В свою чергу, як повідомляє Bloomberg, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту США Дональду Трампу, що він може вести переговори з торговельних питань лише з Європейським Союзом, а не з окремими державами-членами.

Мерц висловив переконання, що нульові тарифи були б найкращим варіантом, і закликав не загострювати торговельну суперечку, і Трамп, схоже, зрозумів і прийняв це.

«Я пояснив йому, що це буде неможливо з іншими європейськими країнами, які є членами Європейського Союзу, тому що ми можемо і хочемо діяти лише єдино з торговельних питань», – сказав Мерц під час прес-конференції.

Мерц сказав, що у нього склалося враження, що Трамп зрозумів і прийняв цей факт під час їхньої першої телефонної розмови 8 травня.

«Я сказав йому, що з моєї точки зору ескалація цієї торговельної суперечки — не найкраща ідея», — сказав Мерц. «Я твердо переконаний, що нульові тарифи були б найкращим варіантом», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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США ЄС Дональд Трамп Євросоюз

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