Кабмін призначив двох заступників очільника Державної податкової служби

Очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко отримав двох заступників.

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Кабінет Міністрів під час засідання 9 травня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, урядом було призначено двох заступників очільника ДПС Руслана Кравченка:

Лисеюка Сергія Миколайовича заступником Голови Державної податкової служби України;

Троцка Андрія Володимировича заступником Голови Державної податкової служби України.

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