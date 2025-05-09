Кабмін призначив двох заступників очільника Державної податкової служби

Кабінет Міністрів під час засідання 9 травня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, урядом було призначено двох заступників очільника ДПС Руслана Кравченка:
Лисеюка Сергія Миколайовича заступником Голови Державної податкової служби України;
Троцка Андрія Володимировича заступником Голови Державної податкової служби України.
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