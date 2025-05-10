OpenAI запустила нову функцію для пошуку коду

OpenAI запускає бета-тестування інтеграції Deep Research з GitHub для ChatGPT Plus і Pro.

Фото: PCMag

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OpenAI оголосила про старт бета-тестування нової інтеграції функції Deep Research з GitHub, доступної для користувачів планів ChatGPT Plus, Pro та Team. Учасникам Enterprise та Edu доступ до цієї можливості буде відкрито пізніше. Про це повідомляє Engadget.

Нова функція дозволяє користувачам надавати асистенту доступ до вибраних репозиторіїв на GitHub та ставити запитання про їхній вміст. ChatGPT відповідає, надаючи посилання на відповідні фрагменти коду або документації, що значно полегшує процес пошуку інформації та аналізу проектів.

Ця інтеграція націлена, зокрема, на розробників, для яких вона має на меті спростити процеси аналізу коду, виявлення помилок та пояснення функцій без необхідності перемикатися між різними середовищами. Співпраця з GitHub, що належить Microsoft – одному з основних інвесторів OpenAI, виглядає логічним кроком для обох компаній.

Функцію Deep Research вперше представили як інструмент для аналізу документів, доступний лише для користувачів плану ChatGPT Pro. У лютому ця можливість стала доступною для всіх платних користувачів.

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