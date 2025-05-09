ВАКС визнав винними двох фігурантів справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

Йдеться про екскерівника «Миколаївської електропостачальної компанії» Євгенія Лута та колишнього генерального директора ДП «Селидіввугілля» Сергія Кобиляцького.

Олександр Хейло, джерело фото: mev.gov.ua

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Вищий антикорупційний суд визнав винними двох фігурантів справи колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зокрема, 9 травня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та екскерівником «Миколаївської електропостачальної компанії» Євгенієм Лутом.

Вказується, що Лут двічі як посередник перевозив своїм автомобілем хабарі по 100 тисяч доларів, які були призначені Хейлу. Його визнали винним за ч. 1 ст. 209 КК України.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік. Від ув’язнення його звільнено з іспитовим строком один рік.

Відомо також, що 5 травня 2025 року ВАКС затвердив угоду та визнав винним у цій справі ексгенерального директора ДП «Селидіввугілля» Сергія Кобиляцького. Однак сам вирок засекречений.

За версією слідства, ексзаступник міністра енергетики Олександр Хейло у змові з іншими особами пропонував керівнику іншого вугільного підприємства в західному регіоні надати хабар у розмірі $500 тис. за передачу обладнання з шахт Донеччини.

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