Депутати пропонують заборонити шикування та масові заходи з військовослужбовцями під час воєнного стану

Зокрема в законі про місцеве самоврядування пропонується встановити, що до відання виконавчих органів рад належать такі повноваження, як недопущення масового скупчення цивільного населення в місцях розташування (перебування) військових частин, установ, навчальних закладів ЗСУ.

Фото: nsn.net

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13270 щодо заборони проведення масових заходів за участю військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Так, у Законі «Про правовий режим воєнного стану» пропонується уточнити заходи, які може вживати військове командування разом із військовими адміністраціями.

Передбачається, що вони можуть забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів, в тому числі за участю військовослужбовців (наразі уточнення стосовно військовослужбовців відсутнє).

Відповідно у Законі «Про військово-цивільні адміністрації» буде встановлено, що військово-цивільні адміністрації на відповідній території за погодженням з Антитерористичним центром при СБУ можуть забороняти проведення зборів та інших масових заходів, в тому числі за участю військовослужбовців.

В Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується встановити, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження, як недопущення масового скупчення цивільного населення в місцях розташування (перебування) військових частин, установ, навчальних закладів ЗСУ.

У Статуті внутрішньої служби ЗСУ пропонується встановити, що під час дії воєнного стану командиру (начальнику) забороняється проводити шикування та збирати особовий склад в громадських місцях або місцях скупчення цивільного населення, а також проводити зібрання особового складу, які не спрямовані на організацію та підтримання бойової підготовки, мобілізаційної готовності або виконання завдань з оборони держави.

Окремо пропонується передбачити, що командир (начальник) зобов’язаний: не допускати під час дії воєнного стану шикування та збір особового складу в громадських місцях або місцях скупчення цивільного населення, а також не допускати зібрання особового складу, які не спрямовані на організацію та підтримання бойової підготовки, мобілізаційної готовності або виконання завдань з оборони держави.

Відповідно у Положенні про порядок вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ буде встановлено, що під час дії воєнного стану шикування військової частини для вручення Бойового Прапора не проводиться.

Дисциплінарний статут ЗСУ доповнять нормою, що проводити шикування та збирати особовий склад в громадських місцях та місцях скупчення цивільного населення, а також збір особового складу, не спрямовані на організацію та підтримання бойової підготовки, мобілізаційної готовності або виконання завдань з оборони держави, під час дії воєнного стану забороняється.

Під час дії воєнного стану шикування та збори військовослужбовців для оголошення заохочень не проводяться, так само, як і для оголошення стягнення.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Мар’яна Безугла, Сергій Швець та Антон Яценко.

Автор: Наталя Мамченко

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