Кабмін виділив 10 млн гривень на ремонт техніки та забезпечення новостворених підрозділів Міноборони

Кошти підуть на ремонт військової автотехніки та забезпечення оргтехнікою і меблями нових підрозділів МОУ.

Фото: mod.gov.ua

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання Міністерству оборони 10 мільйонів гривень, які будуть використані на ремонт військової автомобільної техніки та забезпечення оргтехнікою і меблями новостворених підрозділів Міністерства оборони України. Відповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з документом, кошти будуть спрямовані на підтримку обороноздатності держави, що стало можливим завдяки субвенції, яку Київська міська рада перерахувала з місцевого бюджету до державного бюджету в 2025 році.

10 мільйонів гривень, що надійшли на рахунки Міноборони, будуть спрямовані на відновлення техніки Збройних Сил України, а також на забезпечення нових підрозділів МОУ необхідною оргтехнікою та меблями.

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