У Дніпрі за ґрати відправили жінку, яка за 1 млн грн хотіла продала сина, щоб відкрити власний бізнес

Горе-мати вирішила продати свого 2-річного сина.

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У Дніпрі 20-річну мешканку міста визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі за торгівлю людьми, вчинену стосовно малолітнього.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, засуджена вирішила продати свого 2-річного сина. З цією метою вона знайшла потенційну покупницю, якій запропонувала передати малолітнього за грошову винагороду – 1 млн грн. За отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

Під час судового розгляду свою вину не визнавала.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

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