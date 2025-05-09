В Днепре отправили за решетку женщину, которая за 1 млн грн хотела продать сына, чтобы открыть собственный бизнес

Горе-мать решила продать своего 2-летнего сына.

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В Днепре 20-летняя жительница города признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы за торговлю людьми, совершенную в отношении малолетнего.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, осужденная решила продать своего 2-летнего сына. С этой целью она нашла потенциальную покупательницу, которой предложила передать ребенка за денежное вознаграждение — 1 млн грн. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

Во время судебного разбирательства свою вину не признала.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

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