YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и других подсанкционных лиц

YouTube закрыл в Украине доступ к каналам лиц, против которых введены санкции.

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YouTube ограничил доступ на территории Украины к каналам на территории Украины нескольких лиц, против которых ранее были введены санкции, среди которых Алексей Арестович. Под блокировку также попали каналы Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский наложил санкции на Алексея Арестовича, Мирослава Олешко, Константина Бондаренко и других.

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