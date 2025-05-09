Практика судов
  1. В Украине

YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и других подсанкционных лиц

16:58, 9 мая 2025
YouTube закрыл в Украине доступ к каналам лиц, против которых введены санкции.
YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и других подсанкционных лиц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

YouTube ограничил доступ на территории Украины к каналам на территории Украины нескольких лиц, против которых ранее были введены санкции, среди которых Алексей Арестович. Под блокировку также попали каналы Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский наложил санкции на Алексея АрестовичаМирослава ОлешкоКонстантина Бондаренко и других.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции YouTube

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВП ВС заключила, что применение «замороженного» прожиточного минимума в 2102 грн для начисления и выплаты судейского вознаграждения является правомерным

Судья ВАСУ в отставке считала, что был противоправно применен «замороженный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2102 грн.

Я не встречусь с Трампом, пока мы не проведем «конкретные» торговые переговоры – Урсула фон дер Ляйен

«Если я поеду в Белый дом, я хочу иметь пакет документов, который мы можем обсудить», – комплименты Трампа не повлияли на Урсулу фон дер Ляйен.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

В Гааге создается Специальный трибунал по преступлениям РФ против Украины – заявление МИД

На заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13–14 мая будет формализовано решение о создании Специального трибунала в рамках Совета Европы, который, по словам Андрея Сибиги, будет работать в Гааге.

Инициирование судебного разбирательства с целью затруднения раздела совместного имущества супругов – позиция Верховного Суда

Участники судебного процесса злоупотребляют правами, если как связанные или аффилированные лица инициируют судебное разбирательство с целью затруднения раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області