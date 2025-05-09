YouTube заблокував канали Арестовича, Бондаренка та інших підсанкційних осіб

YouTube закрив в Україні доступ до каналів осіб, проти яких введені санкції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

YouTube обмежив доступ на території України до каналів кількох осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції, серед яких Олексій Арестович. Під блокування також потрапили канали Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media) та Павла Оніщенка.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський наклав санкції на Олексія Арестовича, Мирослава Олешка, Костянтина Бондаренка та інших.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.