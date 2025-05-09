Гендиректора Нижнеднестровской ГЭС подозревают в растрате почти 5 миллионов гривен, — ГБР

Гидроэлектростанция заключила договоры с двумя частными компаниями по выполнению ремонтных работ по завышенным ценам.

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На Буковине раскрыли преступную схему, организованную руководством «Нижнеднестровской ГЭС». Должностные лица растратили почти 5 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на станции. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что схему организовал генеральный директор. К хищению он привлек начальницу отдела публичных закупок и инженера предприятия.

По данным ГБР, станция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.

«Несмотря на выявленные Государственной аудиторской службой нарушения и привлечение начальницы отдела к административной ответственности, подрядные договоры пересмотрены не были. По четырем заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 миллионов гривен подрядчики должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и усилению отдельных участков инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, реальная стоимость этих работ была ниже на 4,8 миллиона гривен. По предварительным данным следствия, «переплаченные» средства были распределены между участниками схемы.

Также проверяется возможное нарушение норм безопасности при выполнении ремонтных работ. На данный момент угроз устойчивой работе станции не зафиксировано.

7 мая 2025 года сотрудники ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов. Изъята финансовая документация, цифровые носители, мобильные телефоны, а также около 25 миллионов гривен наличными в разной валюте.

Троим фигурантам сообщено о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной организованной группой, повторно, в крупном размере, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других должностных лиц.

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