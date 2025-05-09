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На Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу по поддельным документам

22:36, 9 мая 2025
Мужчине отказали в пропуске через границу.
На Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу по поддельным документам
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу по документам с признаками подделки.

Мужчина направлялся в Словакию пешком через пункт пропуска «Малые Сельменцы». В качестве основания для выезда за пределы Украины он вместе с паспортом предъявил документы, якобы подтверждающие, что он является лицом с инвалидностью. Однако при проверке «Удостоверения инвалида с детства» и справки МСЭК у правоохранителей возникли сомнения в их подлинности.

«В ходе углубленного изучения документов пограничный наряд выявил признаки их подделки. Они не соответствовали установленному образцу, к тому же во время указанной в справке даты медицинского осмотра мужчина находился за границей», — говорится в сообщении.

Мужчине отказали в пропуске через границу. В адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УК Украины — «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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