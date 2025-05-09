Ужгородец пытался продать через интернет бронзовые топоры-кельты XII-IX веках до нашей эры

Закарпатские правоохранители пресекли попытку продажи уникального археологического сокровища – четырех бронзовых топоров, спрятанных в горшке.

Фото: pgo_gov_ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области удалось предотвратить попытку незаконной продажи археологической находки - четырех бронзовых топоров-кельтов, спрятанных в лепном горшке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Артефакты изъяли у жителя Ужгорода в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного присвоения найденного имущества или клада (ч. 1 ст. 193 УК Украины). Как установили правоохранители, мужчина пытался продать находку через интернет-аукцион.

Остановить незаконную торговлю удалось благодаря специалистам Национального музея истории Украины, которые обнаружили клад на онлайн-площадке. Предварительно установлено, что речь идет о памятнике культуры Гава-Голиграды, которая существовала на территории современной Украины в XII-IX веках до нашей эры. Находка относится к финальному периоду поздней бронзы - началу раннего железа. Особую ценность кладу добавляет то, что он сохранился в керамическом сосуде.

По предварительной информации, мужчина нашел горшок с бронзовыми предметами вблизи Ужгорода, на территории памятника археологии - поселения железного века и римского времени. Проведение любых раскопок на подобных объектах запрещено законом.

Во время обыска у злоумышленника также обнаружили монеты (их ценность сейчас устанавливают) и пророссийскую символику. В связи с этим начато еще одно уголовное производство - по факту отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Сокровище в ближайшее время передадут в Национальный музей истории Украины для проведения научной экспертизы. Правоохранители продолжают следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.