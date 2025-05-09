Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной и заявил, что компания не продаст в США ни одной игрушки Barbie

Производитель Barbie отказался переносить производство в США из-за высоких затрат, что вызвало резкую реакцию Трампа и угрозы торговыми санкциями.

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Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Mattel, известной благодаря куклам Barbie, 100-процентными пошлинами на импорт после того, как её руководитель заявил, что компания не планирует переносить производство в США, несмотря на введение новых торговых тарифов. Об этом сообщает Independent.

В частности, во время выступления в Белом доме Трамп резко раскритиковал позицию генерального директора Mattel Инона Крейза, который ранее заявил, что перенос производства в США является экономически нецелесообразным из-за слишком высоких издержек. Вместо этого Mattel намерена диверсифицировать цепочки поставок, перенося производство из Китая в другие страны — в частности, Индию — или повысить цены на продукцию для американских потребителей.

«Хорошо, пусть идёт, но мы введём 100% пошлину на его игрушки, и он не продаст в США ни одной. А это их крупнейший рынок», — заявил Трамп.

По словам Крейза, значительная часть процессов, связанных с разработкой продукции Mattel, происходит в США — это проектирование, инженерия, управление брендом. Однако само производство компания предпочитает сохранять за границей, чтобы обеспечить качество и доступность товаров.

На данный момент около 20% игрушек Mattel, импортируемых в США, производится в Китае. Компания планирует сократить эту долю до 15% в 2025 году и до 10% или меньше к 2027-му. В 2024 году производство 500 моделей игрушек уже перемещают из Китая в другие страны.

Несмотря на давление со стороны Трампа, Крейз подчеркнул: «Мы не видим сценария, при котором Mattel переносит производство в США». Он добавил, что компания стремится сохранить 40–50% ассортимента с ценой до $20, но часть товаров всё же может подорожать.

Возврат производства в США является главной целью Трампа, пишет Independent. И в действиях Mattel президент США усматривает стремление договориться с ним о сделке.

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