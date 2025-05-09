Трамп пригрозив Mattel 100% митом і заявив, що компанія не продасть у США жодної іграшки Barbie

Виробник Barbie відмовився переносити виробництво до США через високі витрати, що викликало різку реакцію Трампа та погрози торговими санкціями.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив компанії Mattel, яка відома завдяки лялькам Barbie, 100-відсотковими митами на імпорт, після того як її керівник заявив, що фірма не планує переносити виробництво в США, незважаючи на нові торговельні тарифи. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, під час виступу в Білому домі Трамп різко розкритикував позицію генерального директора Mattel Інона Крейза, який раніше сказав, що компанія вважає недоцільним перенесення виробництва до США через надто високі витрати. Натомість Mattel має намір диверсифікувати ланцюги постачання, переміщуючи виробництво з Китаю до інших країн — зокрема Індії, — або ж підвищити ціни на продукцію для американських споживачів.

«Гаразд, нехай іде, але ми введемо 100% мито на його іграшки, і він не продасть у США жодної. А це ж їхній найбільший ринок», — заявив Трамп.

За словами Крейза, значна частина процесів, пов’язаних із розробкою продукції Mattel, відбувається в США — це проєктування, інженерія, брендинг. Однак саме виробництво компанія воліє залишити за кордоном, аби зберегти якість та доступність товарів.

Наразі близько 20% імпортованих Mattel іграшок до США виготовляються в Китаї, проте компанія планує зменшити цю частку до 15% у 2025 році й до 10% або менше до 2027-го. У 2024-му виробництво 500 моделей іграшок вже переміщують з Китаю в інші країни.

Попри тиск з боку Трампа, Крейз підкреслив: «Ми не бачимо сценарію, в якому Mattel переносить виробництво до США». Він додав, що компанія прагне зберегти 40–50% асортименту за ціною до $20, але деякі товари все ж можуть подорожчати.

Повернути виробництво до США є головною метою Трампа, пише Independent. І у кроках Mattel президент США бачить прагнення домовитися з ним про угоду.

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