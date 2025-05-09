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Ужгородець намагався продати через інтернет бронзові сокири-кельтів XII-IX століттях до нашої ери

21:22, 9 травня 2025
Закарпатські правоохоронці зупинили спробу продажу унікального археологічного скарбу — чотирьох бронзових сокир, захованих у горщику.
Ужгородець намагався продати через інтернет бронзові сокири-кельтів XII-IX століттях до нашої ери
Фото: pgo_gov_ua
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У Закарпатській області вдалося запобігти спробі незаконного продажу археологічної знахідки — чотирьох бронзових сокир-кельтів, захованих у ліпному горщику. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Артефакти вилучили в мешканця Ужгорода в межах кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного привласнення знайденого майна або скарбу (ч. 1 ст. 193 КК України). Як встановили правоохоронці, чоловік намагався продати знахідку через інтернет-аукціон.

Зупинити незаконну торгівлю вдалося завдяки фахівцям Національного музею історії України, які виявили скарб на онлайн-майданчику. Попередньо встановлено, що йдеться про пам’ятку культури Ґава-Голігради, яка існувала на території сучасної України у XII–IX століттях до нашої ери. Знахідка належить до фінального періоду пізньої бронзи — початку раннього заліза. Особливої цінності скарбу додає те, що він зберігся у керамічній посудині.

За попередньою інформацією, чоловік знайшов горщик із бронзовими предметами поблизу Ужгорода, на території пам’ятки археології — поселення залізного віку та римського часу. Проведення будь-яких розкопок на подібних об’єктах заборонене законом.

Під час обшуку у зловмисника також виявили монети (їхню цінність наразі встановлюють) і проросійську символіку. У зв’язку з цим розпочато ще одне кримінальне провадження — за фактом заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Скарб найближчим часом передадуть до Національного музею історії України для проведення наукової експертизи. Правоохоронці продовжують слідчі дії.

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Ужгород Закарпаття офіс генерального прокурора

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