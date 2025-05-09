На Закарпатті викрили чоловіка, який намагався перетнути кордон за підробленими документами

Чоловіку відмовили у пропуску через кордон.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався перетнути кордон за документами з ознаками підробки.

Чоловік прямував до Словаччини пішки через пункт пропуску «Малі Селменці». Як підставу для виїзду за межі України він разом з паспортом надав документи, які начебто посвідчували, що він є особою з інвалідністю. Втім, під час перевірки «Посвідчення інваліда з дитинства» та довідки МСЕК у правоохоронців виникли сумніви у їх дійсності.

«У ході поглибленого вивчення документів прикордонний наряд виявив ознаки їх підробки. Вони не відповідали встановленому зразку, до того ж під час вказаної у довідці дати медичного огляду чоловік перебував за кордоном», - сказано у повідомленні.

Чоловіку відмовили у пропуску через кордон. На адресу Національної поліції надіслано повідомлення ознаки кримінального правопорушення за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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