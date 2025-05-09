Кабмин выделил 10 млн на ремонт техники и обеспечение вновь созданных подразделений Минобороны

Средства пойдут на ремонт военной автотехники и обеспечение оргтехникой и мебелью новых подразделений МОУ.

Фото: mod.gov.ua

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Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении Министерству обороны 10 миллионов гривен, которые будут использованы на ремонт военной автомобильной техники и обеспечение оргтехникой и мебелью вновь созданных подразделений Министерства обороны Украины. Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, средства будут направлены на поддержку обороноспособности государства, что стало возможным благодаря субвенции, которую Киевский городской совет перечислил из местного бюджета в государственный бюджет в 2025 году.

10 миллионов гривен, поступившие на счета Минобороны, будут направлены на восстановление техники Вооруженных Сил Украины, а также на обеспечение новых подразделений МОУ необходимой оргтехникой и мебелью.

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