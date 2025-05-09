Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

Фото: nsn.net

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13270 о запрете проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих во время действия военного положения.

Так, в Законе «О правовом режиме военного положения» предлагается уточнить меры, которые может принимать военное командование совместно с военными администрациями.

Предусматривается, что они могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий, в том числе с участием военнослужащих (на данный момент уточнение относительно военнослужащих отсутствует).

Соответственно, в Законе «О военно-гражданских администрациях» будет установлено, что военно-гражданские администрации на соответствующей территории по согласованию с Антитеррористическим центром при СБУ могут запрещать проведение собраний и других массовых мероприятий, в том числе с участием военнослужащих.

В Законе «О местном самоуправлении в Украине» предлагается установить, что к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относятся такие делегированные полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

В Уставе внутренней службы ВСУ предлагается установить, что во время действия военного положения командиру (начальнику) запрещается проводить построения и собирать личный состав в общественных местах или местах скопления гражданского населения, а также проводить собрания личного состава, которые не направлены на организацию и поддержание боевой подготовки, мобилизационной готовности или выполнение задач по обороне государства.

Отдельно предлагается предусмотреть, что командир (начальник) обязан: не допускать во время действия военного положения построения и сбор личного состава в общественных местах или местах скопления гражданского населения, а также не допускать собрания личного состава, которые не направлены на организацию и поддержание боевой подготовки, мобилизационной готовности или выполнение задач по обороне государства.

Соответственно, в Положении о порядке вручения боевых знамен воинским частям ВСУ будет установлено, что во время действия военного положения построение воинской части для вручения Боевого Знамени не проводится.

Дисциплинарный устав ВСУ дополнят нормой, что проводить построения и собирать личный состав в общественных местах и местах скопления гражданского населения, а также сбор личного состава, не направленные на организацию и поддержание боевой подготовки, мобилизационной готовности или выполнение задач по обороне государства, во время действия военного положения запрещается.

Во время действия военного положения построения и сборы военнослужащих для объявления поощрений не проводятся, так же, как и для объявления взысканий.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Марьяна Безуглая, Сергей Швец и Антон Яценко.

Автор: Наталя Мамченко

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