ВАКС признал виновными двух фигурантов дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла

Речь идет о бывшем руководителе «Николаевской электроснабжающей компании» Евгении Луте и бывшем генеральном директоре ГП «Селидовуголь» Сергее Кобылецком.

Александр Хейло, источник фото: mev.gov.ua

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Высший антикоррупционный суд признал виновными двух фигурантов дела бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В частности, 9 мая ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим руководителем «Николаевской электроснабжающей компании» Евгением Лутом.

Указывается, что Лут дважды выступал посредником и перевозил в своем автомобиле взятки по 100 тысяч долларов, предназначенные Хейло. Его признали виновным по ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на один год. От отбывания наказания он освобождён с испытательным сроком один год.

Также известно, что 5 мая 2025 года ВАКС утвердил соглашение и признал виновным по этому делу бывшего генерального директора ГП «Селидовуголь» Сергея Кобылецкого. Однако сам приговор засекречен.

По версии следствия, бывший замминистра энергетики Александр Хейло, действуя в сговоре с другими лицами, предлагал руководителю другого угольного предприятия в западном регионе передать взятку в размере 500 тысяч долларов за передачу оборудования с шахт Донецкой области.

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