OpenAI запустила новую функцию для поиска кода

OpenAI запускает бета-тестирование интеграции Deep Research с GitHub для ChatGPT Plus и Pro.

Фото: PCMag

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OpenAI объявила о старте бета-тестирования новой интеграции функции Deep Research с GitHub, доступной для пользователей планов ChatGPT Plus, Pro и Team. Участникам Enterprise и Edu доступ к этой возможности будет открыт позже. Об этом сообщает Engadget.

Новая функция позволяет пользователям предоставлять ассистенту доступ к выбранным репозиториям на GitHub и задавать вопросы об их содержании. ChatGPT отвечает, предоставляя ссылки на соответствующие фрагменты кода или документации, что значительно облегчает процесс поиска информации и анализа проектов.

Эта интеграция нацелена, в частности, на разработчиков, для которых она имеет целью упростить процессы анализа кода, выявления ошибок и объяснения функций без необходимости переключаться между различными средами. Сотрудничество с GitHub, принадлежащим Microsoft - одному из основных инвесторов OpenAI, выглядит логичным шагом для обеих компаний.

Функцию Deep Research впервые представили как инструмент для анализа документов, доступный только для пользователей плана ChatGPT Pro. В феврале эта возможность стала доступной для всех платных пользователей.

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