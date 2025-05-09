Кабмин назначил двух заместителей главы Государственной налоговой службы

Кабинет Министров на заседании 9 мая принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство назначило двух заместителей главы ГНС Руслана Кравченко:
Лисеюка Сергея Николаевича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины;
Троцка Андрея Владимировича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины.
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