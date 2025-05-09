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Кабмин назначил двух заместителей главы Государственной налоговой службы

17:24, 9 мая 2025
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко получил двух заместителей.
Кабмин назначил двух заместителей главы Государственной налоговой службы
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Кабинет Министров на заседании 9 мая принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство назначило двух заместителей главы ГНС Руслана Кравченко:

Лисеюка Сергея Николаевича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины;

Троцка Андрея Владимировича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины.

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налоговая Кабинет Министров Украины ГНС

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