Кабмин назначил двух заместителей главы Государственной налоговой службы

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко получил двух заместителей.

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Кабинет Министров на заседании 9 мая принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство назначило двух заместителей главы ГНС Руслана Кравченко:

Лисеюка Сергея Николаевича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины;

Троцка Андрея Владимировича — заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины.

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