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Кабмін виділив 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у закладах освіти

17:55, 9 травня 2025
Кабмін затвердив субвенцію на модернізацію харчоблоків у закладах освіти на 2025 рік.
Кабмін виділив 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у закладах освіти
Фото: nus.org.ua
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Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту, спрямованого на модернізацію харчоблоків у закладах освіти, зокрема у військових ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2025 році на ці потреби передбачено 960 млн грн. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Перший розподіл коштів на суму 194,1 млн грн був здійснений на 15 проектів, відібраних за результатами конкурсного відбору. Заявники подавали проектні пропозиції через екосистему DREAM, що дозволила автоматично оцінити їх пріоритетність за бальною системою. Оцінювання відповідності проектів вимогам здійснювала комісія МОН за участю незалежних експертів.

До участі в проекті запрошуються військові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а також заклади з чисельністю учнів від 200 осіб (за винятком шкіл, які є єдиними в громаді та мають не менше 100 учнів). Учасники повинні мати відповідну проектну документацію, експертизу та гарантії співфінансування з місцевих бюджетів.

Модернізація харчоблоків є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, метою якої є забезпечення дітей якісним харчуванням і формування культури здорового харчування серед українських родин.

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