На Житомирщині повідомлено про підозру 23-річному чоловіку, який пограбував могилу загиблого захисника

Чоловіку повідомлено про підозру в нарузі над могилою захисника України та крадіжці особистих речей з місця поховання.

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23-річного чоловіка, який скоїв наругу над могилою загиблого захисника України, взято під варту за рішенням Корольовського районного суду м. Житомира. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України – умисне вчинення наруги над предметами, що знаходяться на могилі особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Встановлено, що 14 квітня підозрюваний перебував на Смолянському військовому кладовищі, де пошкодив пластиковий куб, прикріплений до могили військовослужбовця. Звідти він викрав шеврон, чохол для окулярів та частину самих окулярів.

Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, завдавши цим моральної шкоди родині загиблого.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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